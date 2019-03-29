Куда сходить с детьми в Тюмени 30–31 марта

Проект "Афиша Тюмень" представляет Топ мероприятий на эти выходные в Тюмени для всей семьи! Жителей и гостей областной столицы ожидают детские спектакли, мастер-классы и многое другое.

Выставка-ярмарка изделий ручной работы "Весенняя палитра"

Гостей выставки ждут мастер-классы и весенние фотозоны, вязанные аксессуары и игрушки, антиквариат и предметы советской старины, валяние, керамическая посуда, украшения и свистульки из глины, изделия из бисера, дерева и шерсти, огромный выбор игрушек ручной работы и многое другое!

Когда: 30 марта с 13:00 до 19:00; 31 марта с 11:00 до 19:00

Где: Выставочный зал ЦНТИ, ул.Профсоюзная, 88 (вход с ул.Республики)

Участие бесплатно!

0+

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где:"Додо пицца" (ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

12+

Индивидуальные занятия и массовые катания на коньках

Хорошая возможность весело и спортивно провести время. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.

Когда: 30 и 31 марта в 15:00, 17:00 и 19:00

Где: каток "Прибой" (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)

Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей

3+

Шахматная гостиная

Занятия в "Шахматной гостиной" проходят в формате проведения семейного досуга под чутким руководством тренера. Опытный педагог познакомит гостей гостиной с увлекательным миром шахмат, даст ценные советы любителям этого интеллектуального спорта и наглядно разберет с самыми заинтересованными известные шахматные партии. И, конечно, каждый сможет проверить свои силы, поиграв с друзьями или другими присутствующими

Когда: каждое воскресенье с 10:30 до 12:10

Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)

Вход свободный!

6+

Картинг LiveDrive

В этом картинг-центре:

— Самая длинная трасса в городе;

— Работает 17 болидов: 11 взрослых картов, 6 детских, чей рост свыше 120 см;

— Спаренный карт на 2 места: для взрослого и ребенка, ростом ниже 120 см;

— Система хронометража сама отмечает время и выявляет самого быстрого пилота в заезде.

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Где: ТРЦ "Солнечный"

Стоимость: от 350 рублей

6+

Спектакль "Айболит"

Сказку про доброго доктора Айболита дети всегда читают и смотрят с интересом. Когда славный и не вызывающий страха человек в белом халате лечит шоколадом, гоголем-моголем и ставит только градусники, а не уколы, понравится любому, а не только ребёнку! Яркая образность и гениальная лёгкость стиха Корнея Ивановича Чуковского подарят хорошее настроение малышам и их родителям.

Когда: 30 марта в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200–400 рублей

0+

Спектакль "Рыжий чулок"

Это добрая и поучительная история о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем.

Когда: 30 марта в 10:00 и 11:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

0+

Концерт эстрадно-симфонического оркестра

Эстрадно-симфонический оркестр учащихся и преподавателей детской школы искусств "Гармония" был создан осенью 2016 года. В его составе 55 музыкантов. В молодом коллективе представлены практически все инструменты симфонического оркестра, а также ритм-группа.

Учащиеся постигают основы оркестрового исполнительства под руководством своих педагогов-концертмейстеров. Сегодня в репертуаре оркестра самая разная музыка – легкая классика, джазовая и эстрадная музыка, саундтреки к кинофильмам и мюзиклам.

Когда: 30 марта в 15:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200–400 рублей

0+

Акция "Золотая голова — Золотые пятерки!"

В рамках акции тюменские школьники могут обменять свои отличные оценки на отличные призы. Необходимо лишь принести дневник или распечатку с сайта web-образование. За каждые три пятерки ребёнок получит купон, который бросается в специальный барабан, после чего начинается розыгрыш призов по принципу случайной лотереи. Также состоится розыгрыш среди именинников марта.

Когда 31 марта, регистрация с 10:00, старт розыгрыша в 11:00

Где: салон “Золотая лавина” (ул. Республики, 46)

Участие бесплатно!

Продолжение и вообще более подробный топ можно найти здесь.