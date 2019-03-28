Топ мероприятий на 29–31 марта

Фото Ирины Алькаевой

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию ТОП мероприятий на 29–31 марта. Гостей и жителей города ожидают насыщенные и яркие выходные.

Чемпионат России по биатлону

В программе соревнований: спринт 7,5 км среди женщин и 10 км среди мужчин; гонка преследования 10 км среди женщин и 12,5 км среди мужчин; масс-старт 12,5 км среди женщин и 15 км среди мужчин; эстафета 4 × 6 км среди женщин и 4 × 7,5 км среди мужчин.

Для болельщиков на стадионе в дни соревнований будет организована развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами с участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров. Также будет организована работа теплого зрительского шатра с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Билеты можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа по адресу: ул. Луначарского, 12. Перед посещением мероприятия электронный билет необходимо распечатать на бумаге формата A4.

Когда: с 28 марта по 2 апреля

Где: областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (Тюменский район, д. Мичурино)

Стоимость: от 25 до 200 рублей (детям до 5 лет вход на соревнования свободный в сопровождении взрослого с билетом)

Фестиваль "Медианавигатор"

Фестиваль "Медианавигатор" вновь приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет проявить свой талант в конкурсе медиапроектов.

Стимул для абитуриентов:

1. Призеры получат дополнительные десять баллов на творческом конкурсе по направлению "Журналистика" при поступлении в ТюмГУ.

2. Те, кто не попадут в число победителей не останутся без бонуса – их конкурсные материалы будут добавлены в творческое портфолио абитуриента и обязательно принесут бонусные баллы на творческом испытании.

Прием заявок уже стартовал. Чтобы стать участником нужно до 30 апреля оставить заявку и загрузить свой проект на сайте фестиваля (Раздел "Заявка") и следить конкурсом в группе. Итоги будут подведены 15 мая. Положение о фестивале можно найти также в группе в разделе "документы".

Игротека для молодежи и всей семьи

Информационно-библиотечный центр для молодежи открывает семейную игротеку. Любой желающий может прийти один, с детьми или с компанией и сыграть в имеющиеся настольные игры, коих насчитывается более 20.

Когда: вторник – пятница с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт, 15/1)

Вход свободный!

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

Комедия-водевиль "Ханума"

Это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. Тебя ждут зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, "живой" вокал, шутки и смех.

Когда: 29 марта в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–1200 рублей

Спектакль "На струнах дождя"

Романтическая комедия с элементами детектива, пронизанная легким юмором и обаянием лондонского дождя. За окном дождливая лондонская осень. Высокие потолки, промозглые стены. Квартира одинокой женщины Беллы. Порой к ней заглядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные красавцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать дни и ночи в обществе немногословной служанки.

Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг раздается звонок. Визит молодого человека, как возможность настоящей жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного танго.

Когда: 29 марта 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 800–3200 рублей

Спектакль "Русская народная почта"

История одинокого пенсионера Ивана Жукова, который не найдя точек соприкосновения с реальным миром, начинает играть: пишет сам себе письма от бывших друзей, от президента, от директора телевидения, а потом как бы начинает общаться с Лениным, Сталиным, Чапаевым, английской королевой, марсианами…

Эта смешная и грустная трагикомедия – не плач о действительно сложной жизни стариков. Скорее, это обращение к молодым – успевайте жить, чувствовать, дерзать!

Когда: 29 марта в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200–500 рублей

Спектакль-воспоминание "Внешние побочные"

Это синтез драматического театра, авторского видеоарта и живой музыки. В постановке расскажут историю маленького человека, образ которого живет в каждом из нас. Его зовут Степа. Эдакий Форрест Гамп или Бенджи из "Шума и ярости" Фолкнера. Вместе с ним ты окунешься в не самые приятные воспоминания. В моменты, которые не хочешь запоминать, но которые все равно происходят.

Когда: 29 марта в 19:00

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 400 рублей

Концерт органа и оркестра "Камерата Сибири"

Прозвучит произведение Генделя "Концерт для органных и струнных", "Фантазия и фуга соль минор для органа solo" Баха, а также "Концерт для органа, струнных и литавров" Франсиса Пуленка

Когда: 29 марта 19:00

Где: органный зал Тюменской филармонии (ул. Республики, 34)

Стоимость: 200 –300 рублей

Малый исторический факультет

Это образовательный проект Тюменского государственного университета для всех учащихся, кому интересна история. Очередная встреча посвящена теме "Куликовская битва".

Когда: 29 марта с 15:30 до 17:30

Где: ТюмГУ, Социально-гуманитарный институт (ул. Ленина 23, ауд. 516)

Участие бесплатно!

Мастер-класс "Одуванчики акварелью"

Это мастер-класс, где ты играючи будешь создавать удивительную картину акварелью, которая нарисуется как бы сама собой! Требуется запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 29 марта с 18:00 до 20:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 800 рублей (формат А3)

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 29 марта (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Рэп-вечеринка "Rare Rare"

Только атмосфера затертого фонка, свеженького ньюскулла и "редкого" хип-хопа. Приходи как следует оттянуться под качающие хиты нашего и западного рэпа.

Когда: 29 марта в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

День панк-рока

Четыре тюменские банды познакомят тебя с панк-роком во всех его красках: от урбанистического панка до поп-панка и альтернативного панка. Это NIKOGO NET (экс-Плохие новости), Сок Свежевыжатого асфальта, Разбудите Ленина и Играющие.

Когда: 29 марта двери 19:00, старт в 20:00

Где: Rocketa club (Мурманская, 35)

Стоимость: 200–300 рублей

Поэтический фестиваль "Запомни поэтов Тюмени!"

Каждую субботу поэты Тюмени будут собираться в стенах городской библиотеки, читать стихи, общаться, участвовать в конкурсах и слушать мастер-классы от экспертов поэтического слова.

Когда: каждую субботу в 16:00 вплоть до 11 мая

Где: Тюменская научная библиотека им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)

Вход бесплатный!

Спектакль "Смешные деньги"

Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег... Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить "на всю катушку"!

Но не тут-то было — вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того — пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно — наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!

Когда: 30 марта в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 300–1200 рублей

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