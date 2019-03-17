В Тюмени установится весенняя погода

Фото Сергея Елесина, "Афиша Тюмень"

В Тюмени в ближайшую неделю установится погода, характерная для ранней весны. Как сообщают виртуальные синоптики, в дневное время в областной столице будет плюсовая температура, продолжится активное таяние снега. По ночам ожидаются небольшие заморозки.

В ближайшие 10 дней в Тюмени ожидается от +1 до +4, преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны в конце следующей недели, усилятся ветра. Благодаря солнечной погоде подтаявший снег и лужи смогут быстрее высохнуть.

Однако по ночам сохранится небольшой минус. Из-за этого в утреннее и вечернее время могут проявляться гололедные явления. Водителям, которые выезжают рано утром на работу и по делам, следует соблюдать осторожность. Пешеходам рекомендуется выбирать удобную обувь во избежание травм.