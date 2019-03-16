В Тюмени стартовала концертная программа фестиваля "Крымская весна"

Концертная программа фестиваля "Крымская весна", посвященного пятилетию воссоединения России и Крыма, стартовала на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени и продлится до 18:00.
Горожане и гости Тюмени уже исполнили хором Гимн России, дети прочитают стихи о Крыме, а также выступят артисты и творческие коллективы региона, пишет "Тюменская линия".
Гости праздника могут сдать нормы ГТО, а также принять участие в семейных "Веселых стартах" и соревнованиях с морским уклоном - по метанию спасательного круга и вязанию морских узлов.
В программе тюменской "Крымской весны" - гастрономический фестиваль. Тюменцы смогут продегустировать блюда и напитки крымской кухни. На протяжении всего фестиваля будут работать точки горячего питания и полевая кухня. Ведущие туроператоры презентуют туристические маршруты по Крыму и Севастополю, а также расскажут об огромном туристическом потенциале Тюменской области.
Праздничная программа пройдет во всех муниципалитетах региона. Например, Ялуторовск и Тобольск станут участниками акции "Крымская весна в музее", а в ряде районов пройдет марафон стихов о Крыме.
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