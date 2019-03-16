О мировых проблемах сквозь призму анимэ поговорят на лекции в Тюмени

Глобальные проблемы современного мира через призму японского янимэ рассмотрят в Тюмени на лекции профессора SAS Даскина Драма, которая пройдет в онлайн-формате в рамках курса "Ecology. Technology. Anime".

Старт курса 22 марта. Запись на курс по ссылке. Организаторы - Школа перспективных исследований ТюмГУ, пишет "Вслух.ру". Курс проходит на английском языке с русскими субтитрами. Все задания на русском языке.

Каждая глава курса основывается на отдельном сюжете. Аниме "Принцесса Мононоке" проиллюстрирует вопросы заботы о природе и окружающем мире. С помощью аниме-сериала "Шангри-Ла" участники разберутся, как можно размышлять о технологизации мира и на чём ставить акценты. Аниме-сериал "Мояшимон" расскажет о соотношении макро- и микромиров. "Время Евы" и манга "Yokohama Kaidashi Kikō" помогут разобраться, является ли искусственный интеллект угрозой человечеству.

Даскин Драм – сооснователь команды "Материальные отношения: природа, субъектность и любовь", в которой он занимает позицию исследователя. Даскин – междисциплинарный исследователь, художник, перформер и лесной человек. В 2017 году он получил докторскую степень в области перформатики с акцентом на изучении коренных народов США, а также докторскую по исследованиям науки и технологий (STS) (Калифорнийский университет в Дейвисе). В 2005 году он получил степень бакалавра по междисциплинарному театру и перформатике в колледже Вечнозеленого штата. Более пятнадцати лет Даскин занимается искусством и готовит перформансы, проходящие в Азии, Европе и Америках.