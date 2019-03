В Тюмени выберут Человека года

Редакция делового журнала tmn в седьмой раз проводит ежегодную Премию "Человек года". Идея мероприятия в том, чтобы показать эффективные бизнес-модели и яркие проекты, поддержать талантливых предпринимателей и общественных деятелей, которые формируют будущее региона.

За год случилось многое: запускались новые проекты, компании выходили на перспективные рынки, происходили прорывные открытия и принимались смелые решения. Но всё это – результат работы конкретных людей, которые делают то, что многим показалось бы невозможным.

Премия "Человек года" ежегодно проводится в Тюмени с 2012 года: за семь лет в Премии были номинированы более 350 представителей тюменского бизнес-сообщества. В список номинантов Премии входят представители бизнеса и власти, а также значимые для области проекты.

Человеком года уже становились гендиректор АО "Мостострой -11" Николай Руссу (2012 и 2017), он номинировался за установление новых стандартов мостостроения в России, Владимир Шевчик (2013) за последовательную реализацию успешных бизнес-проектов, повлиявших на улучшение восприятия бренда города Тюмени, Владимир Якушев (2014) за работу, благодаря которой Тюмень признана лучшим в России городом по качеству жизни.

В Премии "Человек года-2018" 81 номинант: 46 персон и 35 компаний и бизнес-событий 2018 года. Голосование завершилось, церемония вручения премии "Человек года – 2018" состоится 18 апреля 2019 года.

Среди номинантов блока "Персона" в 2018 году:

Алексей Салмин – президент ГК "Автоград", депутат Тюменской областной Думы;

Владимир Якушев – министр строительства и ЖКХ РФ, губернатор Тюменской области в период с 2005 по 2018 год;

Александр Гайдуков – генеральный директор ГК "Страна" (ЖК "Звездный городок", ЖК "Европейский берег", ТРЦ "Тюмень Сити Молл");

Игорь Онешко – генеральный директор "РН-Уватнефтегаза";

Вера Барова – исполнительный директор Благотворительного Фонда Развития города Тюмени и другие.

Среди номинаций: "Предприниматель года", "Менеджер года", "Менеджер в благотворительности", "Бизнес-лобби", "Молодой руководитель года" и другие.

В блоке "Компании" на премию номинированы 6 компаний, 16 проектов, 5 отелей и 4 страховые компании, среди которых:

Премия "Компания года": АО "Мостострой-11", ПАО "ВТБ Банк",ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и др.

Премия "Событие года": "Выборы Губернатора Тюменской области", "Этап Кубка мира по биатлону" и др.

Премия "Отель года": DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen, Mercure Тюмень Центр, Best Western Plus "Спасская", бутик-отель "Green House"

Премия "Инвестпроект года": Аквапарк "ЛетоЛето", Завод по производству мороженого компании "Ландис", Завод по лесозаготовке и деревопереработке компании "Ровиал" в Уватском районе;

Премия "многолетнее доверие": ТДСК, Завод "Бенат", Ресторанный холдинг "МаксиМ" и т.д.

Ознакомиться со списком номинантов и номинаций Премии "Человек года-2018" можно здесь.