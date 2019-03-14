В Тюмени пройдет первый фестиваль-конкурс "Мартовский кот"

Первый городской фестиваль-конкурс детских любительских театральных коллективов "Мартовский кот" пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник". В мероприятии примут участие ребята в возрасте от 5 до 16 лет ,сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".
Участники могут представить свое творчество в следующих номинациях: театр одного актера,автор-исполнитель,театр миниатюр, пантомима, лучшая литературная композиция, лучшая детская режиссерская работа, лучший актерский ансамбль,лучший отрывок из спектакля/театральной постановки и художественное слово.
Фестиваль пройдет в два этапа. Конкурсные смотры участников состоятся с 21 по 23 марта. Гала-концерт и награждение участников пройдет 24 марта.
Анкеты-заявки на участие принимаются до 18 марта 2019 года в электронном виде на почту dktorfjanik@mail.ru с пометкой "Мартовский кот" или по адресу г.Тюмень ул. Малышева, д. 26 кабинет № 201, телефон для справок 8 (3452)458-328.
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