Тюменская команда повторно стала лидером "Брэйн ринга"

Фото - Интеллектуальное движение Тюменской области

Тюменская команда установила рекорд на международном кубке НТВ по "Брэйн рингу". Выиграв 10 боёв подряд в четырёх играх, она установила рекорд в новейшей истории передачи.

На этот раз победить тюменских знатоков попыталась команда из Москвы. В жеребьевке капитану москвичей удалось обжать на кнопке капитана другой тюменской команды – Аркадия Либермана.

В первом бою "Битвы Титанов" Тюмень не оставила шанса сопернику, одержав победу над командой Москвы "в сухую" со счётом 5:0. Второй бой прошёл по такому же сценарию, серия правильных ответов тюменских знатоков и реакция кнопочника Михаила Попова не оставили соперникам шансов – 5:0 в пользу тюменцев.

Таким образом, команда Тюмени - действующий лидер на интеллектуальной игре "Брэйн ринг". За всю историю турнира никому не удавалось удерживать статус лидера более двух игр подряд. Магистр элитарного клуба "Что? Где? Когда?" и ведущий игры Андрей Козлов заинтригован дальнейшим развитием событий на турнире.

Игра тюменцев опубликована на Ютуб-канале НТВ: