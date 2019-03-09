Тюменских фрилансеров научат грамотному планированию

Как эффективно выстроить рабочий процесс на фрилансе и не просрочить дедлайны, тюменцам расскажут блогер, независимый журналист #горожанка72 и организатор событий Люся Тюменцева на очередной лекции CreativeMornings, которая состоится 10 марта в 10:00 в бизнес-центре "Парус" (30 лет Победы, 38, ст.10).

"Думаю, каждый сталкивается с тем, что время утекает, как вода. И ни для кого не секрет, чтобы все успевать, нужно уметь грамотно организовать свою жизнь и работу. Есть несколько лайфхаков, которые помогут эффективно распланировать задачи, на встрече я поделюсь ими", — поделилась Люся Тюменцева.

Эксперт советует взять с собой на лекцию блокнот и ручку, ведь советы и знания необходимо записывать, чтобы они отложились в голове.

Зарегестрироваться на встречу можно по ссылке.

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В рамках международного проекта CreativeMornings в областной столице тюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 21 тем: "Выживание", "Равенство", "Гениальность", "Сострадание", "Пионер", "Смерть", "Контекст", "Тревога", "Любопытство", "Отвага", "Игра", "Обязательство", "Ремесло", "Намерение", "Сообщество", "Хаос", "Честность", "Рестарт", "Традиции", "Сюрреализм", "Симметрия".