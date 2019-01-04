Новая система утилизации отходов позволит улучшить экологическую ситуацию

При новой системе утилизации отходов, разработанной в Тюменской области, жители, бизнес и транспортировщики мусора будут заинтересованы в том, чтобы он попадал на полигон. Это позволит сократить количество несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, основная причина возникновения нелегальных свалок при старой системе обращения с отходами состояла в том, что деньги за вывоз мусора получал перевозчик. Предприниматель, вывозящий мусор, не был заинтересован в том, чтобы довезти отходы до полигона или мусороперерабатывающего завода, где нужно отдать часть полученных денег за утилизацию. Он мог свалить мусор в ближайшем лесу, на стихийной свалке, а деньги оставить себе.

Суть новой системы в том, что сбором, транспортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов занимается определяемый на конкурсной основе единый региональный оператор. С 1 января 2019 года эта система внедрена в большинстве регионов России.

"При новой системе перевозчик получает плату за мусор непосредственно на полигоне или мусороперерабатывающем заводе. Поэтому он прямо заинтересован в том, чтобы довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег. Кроме того, вывозить мусор в несанкционированные места предпочитали многие владельцы частных домов - закон не обязывал их заключать договоры с перевозчиком. Новая система обращения с коммунальными отходами решает и эту проблему. Теперь платить за вывоз отходов обязаны все, кто их производит. И это справедливо", - уверен заместитель губернатора.

До 1 января 2019 года у владельцев ИЖС не было обязанности платить за вывоз отходов, (по закону за вывоз мусора платили только люди, проживающие в многоквартирных домах), то теперь закон равен для всех, и оплачивать вывоз мусора будут жители, не зависимо от того, где они проживают.

Новая система позволит в ближайшие 2 года ликвидировать более 200 несанкционированных свалок и в следующем десятилетии постепенно закрыть , либо переоборудовать в площадки накопления , в регионе около 20 легальных мусорных полигонов. Это произойдет после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске.