"Круговорот" учит тюменцев экологическому родительству

Проект "Экологическое родительство" запустили в Тюменской области активисты объединения "Круговорот", в рамках которого

молодых родителей приучают к использованию безопасных для природы средств по уходу за малышами.

Дугой проект "My cup, please" помогает соединить на одной карте кофейни Тюмени, где охотно нальют напитки во многоразовые термокружки и поощрят клиента скидкой или десертом за отказ от использования одноразовых стаканчиков, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, что в регионе все злободневнее становится тема раздельного сбора отходов и ресурсосбережения, к которому призывают население общественники. В 2018 году к добровольцам объединения "Круговорот" присоединилось две тысячи единомышленников в социальной сети "ВКонтакте", в команду проекта вошли восемь новых волонтеров.

Активисты провели в Тюмени 12 общегородских акций по сбору вторсырья. В рамках мероприятий собрано и передано на переработку 7,5 тонн стекла, 8 тонн ма-улатуры, 800 кг пластика, 400 кг металла. На благотворительность и ветошь собрано и передано полторы тонны вещей.

"В 2019 году "Круговорот" начнет работу в составе всероссийского альянса "Ноль отходов", - сообщила руководитель добровольческого объединения Кристина Шелемеха. - Вместе с единомышленниками из других регионов займемся разработкой проектов, направленных на сокращение образования отходов на законодательном уровне, в сфере бизнеса и среди граждан".