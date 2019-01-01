В Тюмени пройдет очередной квартирник

12:36 01 января 2019
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Фото группы "Искристый квартирник-Набережник"

29 января в тюменском мультицентре "Моя территория" пройдет традиционный квартирник. Каждый желающий, умеющий играть на гитаре, сможет исполнить три песни, а гости насладятся музыкой, чаем и дружественной атмосферой.

"Мне кажется, что в скором времени квартирник выльется в масштабное мероприятие, так как он привлекает все больше людей, организаторов крупных бардовских фестивалей, телевидение. А пока что на 2019 год я подготовила новый формат мероприятия — сольный концерт, — поделилась Анастасия Перушкина, организатор квартирников, педагог по гитаре, дипломант бардовских и вокальных конкурсов"

Вход на мероприятия свободный, но необходима регистрация на сайте: TMN-id.

Неделей ранее, 22 января, мультицентр приглашает тюменцев на мастер-класс по изготовлению украшений для волос в японской технике канзаши, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Теги: культура , мероприятия , музыка , творчество
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