Тюменцы напишут "Татарча диктант"

Акция "Татарча диктант" - аналог "Тотального диктанта" для носителей татарского языка – осень 2019 года пройдет в Тюменском государственном университете, пишет "Тюменская область сегодня".

Инициатором проекта является доктор филологических наук, профессор, директор центра тюркологии ТюмГУ Ханиса Алишина. По ее словам, тексты для диктанта присылают ученые Татарстана, накануне акции педагоги университета встречаются с будущими участниками и разбирают наиболее сложные обороты.

Отметим, что предыдущий "Татарча диктант", который провели в октябре минувшего года, был посвящен 110-летию писателя, Героя Советского Союза Абдуллы Алиша. Проверить свои знания в вуз пожаловали около 60 любителей татарского языка – кандидаты наук, студенты и аспиранты, директора и учителя школ, ученики, ветераны труда, духовные лидеры.