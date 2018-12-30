Тюменские школьники изучают мир профессий на многопрофильной смене

Зимняя образовательная сессия для талантливых школьников стартовала в Тюмени 27 декабря. В течение нескольких дней 85 юных дарований будут делать профессиональные пробы по шести направлениям, среди которых робототехника, медиакоммуникации и экология жизненного пространства.

"Образовательные смены в школьные каникулы мы проводим уже более 10 лет. Каждая сессия посвящена определенной тематике. В этом году упор сделан на профориентацию, поэтому группы сформированы по профильным направлениям. Ребята уже побывали на интерактивной программе в Центре занятости населения города и района, посетили школу инженерного резерва и телестудию", − отметила заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Елена Лугачева.

Для школьников, которые интересуются химией и медициной, 28 декабря на базе школы № 5 прошел мастер-класс по оказанию первой помощи. Участники группы узнали, какими способами можно остановить кровотечение, как зафиксировать шину при переломе и правильно проводить непрямой массаж сердца. Ученица школы № 51 Анна Вальтер не упустила возможность попробовать каждое упражнение. Восьмиклассница понимает, что с помощью этих знаний и умений она может спасти чью-то жизнь.

"Я увлеклась биологией после того, как в школьной программе мы перешли от изучения растений и грибов к строению животных и людей. Мне интересна анатомия и физиология человека. Планирую сдавать экзамены по химии и биологии, чтобы поступать в медицинский университет", − говорит Анна.

Ежедневно в расписании каждой профильной группы значатся три образовательных пары. Юные физики и астрономы, как и другие школьники, посещают теоретические лекции, готовятся к предметным олимпиадам и выполняют практические задания: работают со звёздными картами, проводят опыты и занимаются техническим творчеством. Например, школьники уже собрали электросхему детектора лжи и проверили ее в деле.

"После праздников дети будут конструировать технические модели из подручного материала, описывать их экономический эффект и защищать свои проекты", − рассказала учитель физики и астрономии школы № 62 Светлана Семёнова.

На церемонии закрытия многопрофильной смены 4 января 2019 года школьники получат сертификаты для своих портфолио. Самые активные будут отмечены наградами в номинациях "Мисс интеллект", "Звезда смены" и "Генератор идей", сообщили в тюменском департаменте образования.