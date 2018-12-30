Тюменский драмтеатр примет персональную выставку Альфеи Мухаметовой

Мастер экзотических техник рукоделия Альфея Мухаметова планирует провести персональную выставку своих работ в Тюменском драматическом театре в апреле 2019 года, пишет "Тюменская область сегодня".
Выставка Альфеи Мухаметовой, на которой представлены работы в техниках батик, росписи нефтью, отливе бумаги, керамике и других, вновь отправляется в путешествие по России. Перед тем, как попасть в Тюмень, экспонаты увидят в Ишиме. Там выставка пройдет в марте.
Скорее всего, мастерица завершит к этому же времени первый сборник стихов. Ее маленькие заметки, рифмованные и созданные в стилистике белого стиха, так верно описывают жизнь, быт, творческие поиски художника, что не проникнуться ими невозможно.
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