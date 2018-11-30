В Увате открылась переправа через Иртыш

На днях прошла официальная приемка ледовой переправы в Увате. Теперь передвигаться через реку могут автомобили массой до 5 тонн, максимально допустимая скорость движения — 10 км/ч, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. Специалисты замерили толщину льда на реке — она составила 36–40 сантиметров.
"Естественная толщина льда на Иртыше составляет 22 сантиметра. Еще примерно 18 сантиметров наморожено сотрудниками дорожной службы. Лед прочный, однородный, без трещин", — прокомментировал Олег Папазян, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области. Он отметил, что на участке выставлены пункты обогрева и необходимые знаки.
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