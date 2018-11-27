В "Афише Тюмень" подписчики могут выиграть билеты на цирковое шоу

Бесплатные билеты на цирковое шоу "Королевские тигры Суматры" могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Двух победителей объявят 1 декабря.

Для участия в Инстаграме подписчик должен "лайкнуть" пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Два победителя станут известны 30 ноября.

Победители будет определены среди выполнивших все условия с помощью специального приложения. ВНИМАНИЕ! Победители получат по два билета каждый на цирковое шоу, которое состоится 2 декабря в 16 часов в Тюменском цирке.

В программе грандиозного хищного шоу гигантских тигров: белоснежные японские шпицы, высшая школа конного мастерства, перуанские говорящие попугаи, гимнасты под куполом цирка, эквилибрист "Император", жонглеры, смелые и отважные канатоходцы, блистательный клоунский дуэт "Стелла и Арто".

И конечно, Аттракцион, ради которого стоит провести свой выходной в Тюменском цирке, "Суматранские тигры", одновременно на манеже 12 гигантских королевских тигров с острова Суматра, под руководством легендарного дрессировщика, народного Артиста России Николая Павленко!

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.