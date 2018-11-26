"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Семейка Фани"

Бесплатные билеты на интересный спектакль могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

Двух победителей выберут среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения 7 декабря. Каждый из них получит приглашение на спектакль на двоих.

Немного о спектакле: автором пьесы является израильский писатель Даниэль Агрон, чьи работы еще предстоит оценить по достоинству российскому зрителю. Сюжет: вы-таки будете смеяться! Именно так, даже если вас совершенно случайно занесло в этот дворик памяти Одессы в израильский городок под Хайфой.

Спектакль "Семейка Фани" состоится 11 декабря в 19 часов на сцене ДК "Железнодорожник". Московский Современный Художественный театр, в ролях Владимир Стеклов, Владимир Долинский, Алексей Шейнин, Людмила Татарова и другие.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.