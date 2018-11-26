Тюменцы могут выиграть приглашение на каток для всей семьи в "Афише Тюмень"

Бесплатные приглашения для всей семьи на массовые катания в "Прибое" могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

Сразу четыре победителя будут определены среди выполнивших все условия с помощью специального приложения 5 декабря. Каждый из счастливчиков получит подарочный сертификат на посещение всей семьей (до 5 человек) одного сеанса массового катания на коньках от катка "Прибой"! (3+).

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.