В Тюмени продолжается акция "Приобщение", посвященная 75-летию Тюменской области

В рамках акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области, Центр татарской культуры принимает выставку художественных полотен из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

20 ноября хранитель коллекции живописи Людмила Овсянкина провела авторскую экскурсию и познакомила гостей с работами выдающихся тюменских художников: А.В. Седова, В.П. Рогозина, С.А. Мокина, Р.Н. Зубова, Г.А. Токарева.

Наталья Вертянкина, ученый секретарь ТМПО, отметила многофункциональность проекта:

"Представленная передвижная выставка решает как минимум две задачи. Во-первых, реализуется конституционное право гражданина РФ на доступ к культурным ценностям, что особенно важно для жителей отдаленных районов, проживающих в сельской местности. Во-вторых, у каждого посетителя есть возможность приобщиться к культурному наследию и получить удовольствие от созерцания художественных полотен".