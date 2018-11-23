В Тюмени продолжается акция "Приобщение", посвященная 75-летию Тюменской области

В рамках акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области, Центр татарской культуры принимает выставку художественных полотен из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.
20 ноября хранитель коллекции живописи Людмила Овсянкина провела авторскую экскурсию и познакомила гостей с работами выдающихся тюменских художников: А.В. Седова, В.П. Рогозина, С.А. Мокина, Р.Н. Зубова, Г.А. Токарева.
Наталья Вертянкина, ученый секретарь ТМПО, отметила многофункциональность проекта:
"Представленная передвижная выставка решает как минимум две задачи. Во-первых, реализуется конституционное право гражданина РФ на доступ к культурным ценностям, что особенно важно для жителей отдаленных районов, проживающих в сельской местности. Во-вторых, у каждого посетителя есть возможность приобщиться к культурному наследию и получить удовольствие от созерцания художественных полотен".
Выставка будет работать до 30 декабря 2018 года. Место проведения: Центр татарской культуры, ул. Щербакова, 4/11. Вход свободный.
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