"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на популярное юмористическое шоу "Импровизация"

Пригласительные билеты на шоу "Импровизация" могут выиграть тюменцы в группе "Афиша Тюмень|КтоКуда72" ВКонтакте и в аккаунте Instagram. Условия конкурса очень просты, а победителей объявят уже 29 ноября.

Для участия в розыгрыше в группе "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень", сделать репост записи о конкурсе и при репосте оставить комментарий под постом в группе и на своей странице. Для участия в Инстаграме подписчик аккаунта "Афиша Тюмень" должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии трех реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя.

Победителей определят при помощи специального приложения, всего их будет два, каждый из них получит пригласительный на две персоны.

Юмористическое шоу "Импровизация" - популярный проект ТНТ. Героями съемок программы мечтают стать звезды первой величины – за несколько лет шоу посетили: Сергей Лазарев, Егор Крид, Елка, L’One, Serebro, Елена Исинбаева, Лейсан Утяшева, Михаил Галустян, Ольга Бузова, Александр Ревва и многие другие.

А на концерте героями шоу становятся зрители. Именно им предстоит принять участие в неожиданных, но неизменно смешных и запоминающихся импровизациях четырех главных участников телепроекта.

Шоу "Импровизация" состоится 3 декабря в 19:00 на сцене ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). Билеты здесь.

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.