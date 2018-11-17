На лекции CreativeMornings тюменцы узнают, как преодолеть страх и заняться любимым делом

Фото группы " CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" "ВКонтакте"

Очередная лекция в рамках проекта CreativeMornings в Тюмени состоится 25 ноября в 10:00 и будет посвящена теме "Рестарт". Место проведения уточняется, сообщает "Мегатюмень".

Экспертом выступит Виталий Лазаренко, комиксист, иллюстратор и сооснователь магазина комиксов SPACE COW. Он расскажет о том, как избавиться от страха выйти из зоны комфорта, поменять род деятельности, начать заниматься любимым делом и зарабатывать на этом.

"Рестарт начинается с того, когда ты подходишь к старому делу с новым взглядом и пониманием. Также это и решение попробовать что-то новое. Раньше я учился на инженера-нефтяника, но рутина была отвратительной, поэтому я решил “перезапуститься”. Я переехал в Тюмень и вернулся к своей страсти к комиксам, к их дизайну. В моих планах превратить наш город в столицу инди-комиксов", — отметил Виталий.

Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/creativemornings-noyabr/.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Всего креативные завтраки в Тюмени посетили более 1000 слушателей.