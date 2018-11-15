ТюмГУ приглашает на День открытых дверей

09:10 15 ноября 2018
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Фото с сайта ТюмГУ utmn.ru

День открытых дверей Тюменского государственного университета пройдет в Тюменском технопарке 9 декабря, сообщили в управлении стратегическими коммуникациями вуза.

В этом году абитуриентов ТюмГУ и их родителей ждет совершенно новый формат знакомства с университетом, направлениями подготовки и условиями поступления. В интерактивной форме будет организовано общение с преподавателями и студентами университета.

Кроме того, гостей ждет розыгрыш брендированных призов и баллов на бонусную карту ТюмГУ. Абитуриентов ждут 9 декабря в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменском технопарке) по адресу: ул. Республики, 142. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. Зарегистрироваться можно здесь.

Теги: день открытых дверей , образование , ТюмГУ
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