В Ишиме пассажир ранил таксиста ножом в шею

15:00 14 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Ишиме задержан 19-летний местный житель, напавший на водителя такси с ножом. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

По свидетельству таксиста, он принял заявку и довез клиента по указанному адресу. Пассажир сказал, что ему нужно зайти за деньгами домой, чтобы расплатиться за поездку, а когда юноша вернулся, то начал угрожать водителю ножом, а затем в ходе конфликта ранил его в шею. 

"Стало известно, что ранее подозреваемый учился в одном классе с сыном потерпевшего. Мальчики часто конфликтовали, и отец приходил для разговора с обидчиком сына. Фигурант узнал в водителе такси отца одноклассника и решил таким образом напомнить о прошлых временах", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Раненному таксисту была оказана помощь в медучреждении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 

Теги: нападение на таксиста
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