В Тюмени задержали компанию, напавшую на таксиста с ножом

На днях в тюменскую полицию обратился мужчина, который сообщил о нападении и угоне автомобиля.

Водитель одной из городских служб такси забрал клиентов из города и поехал по Ирбитскому тракту. Один из пассажиров попросил остановить автомобиль. Таксист остановился, тогда второй клиент приставил ему нож к горлу и потребовал выйти из машины. Водитель выполнил требование, а нападавшие уехали.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, угнанное авто нашли неподалеку от места происшествия, вскоре были задержаны причастные к преступлению. Ими оказались жители Тюмени 1997, 1999 и 1977 годов рождения.

На них заведено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), она предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.