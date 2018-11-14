"Детская осенняя рапсодия" прозвучала на сцене "Торфяника"

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Детские творческие коллективы представили свои лучшие номера на фестивале "Детская осенняя рапсодия" в Доме культуры и творчества "Торфяник".

Как сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень", в концерте принимали участие творческие коллективы Домов культуры "Водник", "Орфей", "Торфяник" и школ искусств города Тюмени. Зрителей порадовали вокальные и хореографические номера юных тюменцев, а цирковые студии привели публику в полный восторг от захватывающих номеров.

Напомним, в этом году фестиваль "Осенняя рапсодия" проходит в новом формате. Не так давно зрителей поразил концерт "Битва оркестров", который состоялся на сцене Дворца культуры "Нефтяник". Впереди тюменцев ждет выступление одного из самых успешных музыкальных коллективов города - вокал-бэнда "Матрица". Концерт состоится 17 ноября в 18 часов в ТРЦ "Кристалл. В программе хиты и самые свежие треки.