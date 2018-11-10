В Ялуторовске супугам-юбилярам вручили медали

Десять семейных пар, каждая из которых прожили в браке уже по 25,50 или 60 лет, наградили в Ялуторовске юбилейными медалями.

О каждой семье было сказано немало добрых слов. В частности, кратко были рассказаны истории этих крепких союзов. Например, супруги Юрий Павлович и Галина Тихоновна Пономаревы дружили ещё со школы. Воспитали трёх сыновей и одну дочь; сейчас в большой семье двенадцать внуков и три правнука.

А вот Борис Михайлович и Вера Степановна Татарковы познакомились в сельском клубе, кружась в волшебном танце – и с тех пор, рука об руку, с любовь в глазах, они идут по семейной жизни, и в этом году отмечают свою золотую свадьбу.

Минназарова Фариза Саматовна оказалась в женах 52 года назад… не по своей воле. Жених ее просто выкрал, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я дояркой работала, а он трактористом. Муса украл меня после кино, – вспоминает Фариза Саматовна. – Первые два года нас не регистрировали, потому что я слишком молодая была, всего 16 лет исполнилось. А уж когда родилось две дочери – тогда мы и расписались".

"Традиции чествовать юбиляров уже много лет, но сегодня впервые мы пригласили молодоженов, чтобы они смогли впитать те традиции, тот дух, которые передаются в Ялуторовском районе из поколения в поколение, – рассказал глава муниципального образования Андрей Гильгенберг. Он также отметил, что нынешний год – юбилейный не только для главных гостей торжества, но и для самого района, который отметил своё 95-летие".