Топ мероприятий на 9-11 ноября в Тюмени

в конце недели в Тюмени пройдет Неделя меховой моды, интересные концерты, выставки, мастер-классы, кинопоказы и многое другое. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Финал I Ежегодной фотовыставки "Сибирь глазами молодёжи"

Финал мероприятия и церемония награждения лучших фотографов в возрасте от 14 до 30 лет в рамках форума Общественной палаты Тюменской области "Сообщество Сибири".

На конкурс поступило свыше 500 заявок от более чем 300 фотографов. Свои фотоработы прислали не только представители тюменской молодёжи, но и жители Курганской, Тюменской, Омской и Иркутской областей. Лучшие фотографии станут частью экспозиции, которая будет представлена в рамках форума "Сообщество Сибири", а также попадут в альманах I Ежегодной фотовыставки "Сибирь глазами молодёжи". Победителей же и призёров ждут ценные призы.

Когда: 9 ноября в 11:00

Где: тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Вход свободный!





VLNY

Презентация нового альбома "Волны". Но также прозвучат и со всех альбомов. А ещё можно будет приобрести мерч. Билеты тут.

Когда: 9 ноября в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 600 рублей (парный билет)





Комедия "Мирандолина"

Классическая итальянская комедия. Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – прекрасная Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой. Да вот беда, никому из потенциальных избранников не удается добиться расположения прекрасной трактирщицы, пока на пороге не появляется знатный Кавалер.

Когда: 9 ноября в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 1000 рублей





Моноспектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион"

Роман Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион" — это история о жизни грузинской деревни, которая начинается в довоенные годы. Ее герой, парнишка Зурико, лишен родительской заботы и растет под опекой бабушки.

В спектакле его детские переживания, житейские заботы и, конечно, много кавказского юмора. Светлый роман Думбадзе пользуется огромной популярностью, он стал основой множества фильмов и постановок.

Однако для своего моноспектакля Георгий Иобадзе создал оригинальную инсценировку культового текста. Актер выступил в роли режиссера и хореографа постановки, и сделал подборку народных грузинских песен, которые звучат в спектакле.

Когда: 9 ноября в 14:00 и 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийкая, 8а)

Стоимость: 250 рублей





Вечер песен Бориса Гребенщикова

На концерте ты услышишь старые добрые песни замечательного автора и участника группы "Аквариум" Бориса Борисовича в исполнении одного тюменского артиста.

Когда: 9 ноября в 19:00

Где: арт-кафе "Гараж" (ул. Пермякова, 20/1)

Стоимость: 200 — 250 рублей





Некультурная BirthdayПятница

День рождения Антона Переладова. Кач-звук, лайт-инсталл и еще сюрпризы! 2 танцпола. На главном - TECHNO&HOUSE пляски. Чиллаут в этот раз превращаем в волшебно-диванную W.O.W-комнату, где будет возможность потерять счет времени, окунувшись в красивую бездну залипательной электроники. Строгий Face&Dress Control.

Когда: 9 ноября в 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!





Музыкальная сказка "Снегурочка"

"Сказки на песке" – музыкально-литературный цикл, который уже завоевал сердца юных слушателей! На этих концертах начинающие любители музыки в занимательной и доступной форме приобщаются к едва ли не самому сложному виду музыкального искусства – симфонической музыке. А помогают им в этом песочные картины, созданные искусством художника.

Когда: 9 ноября в 12:00 и 14:30, 10 ноября в 12:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400 — 800 рублей





Киномарафон Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо - один из самых востребованных и всенародно любимых актеров Голливуда, звезда "Титаника", "Начала", "Великого Гэтсби". Обладатель "Золотого глобуса", "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля, и разумеется "Оскара".

Гости вечера посмотрят завораживающий приключенческий триллер Дэнни Бойла "Пляж", о коммуне нео-хиппи и о всех опасностях дауншифтинга в Таиланде. А также "Полное Затмение" - биографический фильм о юном поэте Артюре Рембо, до сих пор оставшийся самой тонкой и глубокой ролью Леонардо ДиКаприо. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 10 ноября в 19:30

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 200 рублей





АлоэВера

"Кто такая женщина неприемлемого поведения. Это та, что с путешественником, капитаном и пьяным матросом, целуется, не задавая вопросов, смеется громко, оголяет плечи, делает это всё в один вечер. Делает это регулярно и часто. И, черт возьми, счастлива". Вот такая она, музыка группы "АлоэВера". Билеты тут.

Когда: 10 ноября в 19:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 1050 рублей



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