На Цветном бульваре отпразднуют День народного единства

В День народного единства культорганизаторы Тюмени обещают горожанам разнообразие праздничных программ - торжества пройдут во всех районах областной столицы. Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает всех на главную концертную площадку – Цветной бульвар.
Мероприятие начнется в 13:00 4 ноября. В программе выступления профессиональных и творческих коллективов – фольклорного ансамбля "Росстань", вокального ансамбля "Green Ray", ансамбля народного танца "Вереск" и вокал-бэнда "Матрица". Солисты Михаил Шепеленко и Наталья Малаенко исполнят всеми любимые песни. На концерте тюменцы смогут увидеть юных вокалистов студии "Максимум", а также принять участие в интерактивных и игровых программах, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".
С 2005 года День народного единства стал официально государственным праздником. С общим планом мероприятий можно ознакомиться на сайте департамента культуры администрации Тюмени в разделе "мероприятия/планы".
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