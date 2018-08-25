Автодорогу "Обход Тюмени" откроют до конца года

Завершается строительство автодороги "Обход Тюмени". Движение по магистрали планируется открыть до конца 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Мостострой-11" Николай Руссу.
"Эта магистраль придаст нашему городу совершенно новый облик. Горожане смогут выбирать новые маршруты движения, станет меньше пробок", - отметил Николай Руссу.
По его словам, необходимо достроить двухуровневую развязку на пересечении ул. Республики и Старого Тобольского тракта, а также возвести три путепровода через железнодорожные пути и федеральную автотрассу Тюмень - Боровое - Богандинский. Работы ведутся четко по графику, пишет ИА "Тюменская линия".
Продолжаются ремонтные работы на трассах региона. Отремонтирован участок федеральной трассы Тобольск - Уват - Салым - Сургут - Ноябрьск. Продолжаются работы на участках между Надымом и Салехардом, капитально ремонтируется автодорога Пуровск – Коротчаево. Ремонт федеральных трасс происходит благодаря концессионной схеме.
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