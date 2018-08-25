Автодорогу "Обход Тюмени" откроют до конца года

16:47 25 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
sdelanounas.ru
| Фото: sdelanounas.ru

Завершается строительство автодороги "Обход Тюмени". Движение по магистрали планируется открыть до конца 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Мостострой-11" Николай Руссу.

"Эта магистраль придаст нашему городу совершенно новый облик. Горожане смогут выбирать новые маршруты движения, станет меньше пробок", - отметил Николай Руссу.

По его словам, необходимо достроить двухуровневую развязку на пересечении ул. Республики и Старого Тобольского тракта, а также возвести три путепровода через железнодорожные пути и федеральную автотрассу Тюмень - Боровое - Богандинский. Работы ведутся четко по графику, пишет ИА "Тюменская линия".

Продолжаются ремонтные работы на трассах региона. Отремонтирован участок федеральной трассы Тобольск - Уват - Салым - Сургут - Ноябрьск. Продолжаются работы на участках между Надымом и Салехардом, капитально ремонтируется автодорога Пуровск – Коротчаево. Ремонт федеральных трасс происходит благодаря концессионной схеме.

Теги: дороги , ремонт дороги , Руссу , строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018