Волонтерский проект для пожилых тюменцев стал победителем всероссийского конкурса

08:49 26 августа 2018
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philanthropy.ru

Тюменский оздоровительный центр "Красная гвоздика" представил обучающий курс "Доброе дело в надежные руки" на Всероссийском конкурсе грантов "Активное поколение 2018" и вошел в число победителей наряду с 22 проектами из Тюменской и Курганской областей, сообщили в пресс-службе губернатора.

По информации департамента социального развития Тюменской области, в волонтерских организациях для людей пожилого возраста состоят более трех тысяч жителей нашего региона.

Курс "Доброе дело в надежные руки" проводится в сентябре 2018 года на базе центра "Красная гвоздика". Обучение позволит проявить организаторский, творческий и социальный потенциал пожилых тюменцев. Проект предлагает наиболее инициативным и мобильным людям от 55 лет и старше стать высококвалифицированными координаторами "серебряного" волонтерства.

Специалисты "Красной гвоздики" сами разрабатывают и проводят  учебные и психологические программы, записывают их на видео и публикуют материалы на сайте, знакомят с лучшими практиками социального волонтерства. 

Обучение длится три дня и дает также возможность пожилым активистам встретить настоящих друзей, единомышленников. По завершению подготовки участники получают свидетельство и рекомендательное письмо, чтобы слушатель курса мог продолжать делать добро в любой волонтерской организации региона.

Проект поддержали Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и Благотворительный Фонд развития города Тюмени.

Теги: волонтерство , пенсионеры
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