Врачи ФЦН в Тюмени займутся просвещением населения вместе с религиозными и общественными группами

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени планирует взаимодействовать с религиозными, этническими и другими общественными группами в просветительской работе с населением по вопросам сохранения здоровья и оказания медицинской помощи, сообщили в пресс-службе центра.

Начало совместной работе уже положено. На семинаре, который прошел в августе в исламском просветительском центре Духовного управления мусульман Тюменской области, с лекцией о влиянии образа жизни на здоровье выступил врач-невролог ФЦН в Тюмени, к.м.н. Алексей Кудряшов.

В формате презентации эксперт осветил аспекты индивидуального, группового и популяционного здоровья и на каждом из этих уровней рассказал о факторах риска основных заболеваний, которые приводят к летальным исходам и инвалидизации в Российской Федерации – сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний, которые в большей степени связаны с социальной обстановкой и уровнем грамотности населения.

Представители духовенства приняли активное участие в обсуждении проблем и задали свои вопросы. Например, их интересовало, куда может обратиться человек, не страдающий заболеванием, но предполагающий свою предрасположенность к нему.

"Для этого департаментом здравоохранения региона созданы специальные центры здоровья, профилактические кабинеты в поликлиниках и профилактические учреждения, в которых проводится работа по выявлению предрасположенности и предупреждению развития болезней", – пояснил Алексей Кудряшов.

Представители Духовного управления мусульман Тюменской области высказали благодарность главному врачу ФЦН в Тюмени, профессору Альберту Суфианову за высокую доступность и качество оказания медицинской помощи. Пациенты, состоящие в мусульманской общине, делились своими положительными впечатлениями о центре.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, работа с общинами является необходимым звеном для передачи политики государства в сфере охраны здоровья. Данный механизм взаимодействия специалисты ФЦН в Тюмени планируют выстроить и с другими общественными группами.