Спортшкола "Прибой" примет участие в общегородском праздновании Дня физкультурника

Тюмень вместе со всей страной отметит один из главных спортивных праздников — День физкультурника. По хорошей традиции тюменские организаторы подготовили для горожан немало сюрпризов. Насыщенная спортивная программа ожидает любителей спорта 11 августа.

Основные мероприятия стартуют на обновленной площади 400-летия Тюмени. С 11 до 15 часов здесь будут работать площадки по различным видам спорта: от шахмат до электронного биатлона. Любителям адреналина понравятся потрясающие экстрим-шоу и показательные выступления спортсменов.

Юные горожане смогут попробовать свои силы в таких видах, как бокс, хоккей на траве, воркаут, городки, пейнтбол. Также для самых маленьких гостей организуют отдельную площадку, на которой начнутся состязания по беговелам — это направление сейчас очень популярно среди тюменских малышей.

Уже доброй традицией во время всех общегородских мероприятий и праздников для тюменцев стало участие в тестировании нормативов ВФСК "ГТО". Этот день не станет исключением — самым смелым будет предложено показать все, на что они способны.

Будет работать и площадка с адаптивными видами спорта для людей с ограниченными возможностями. Так что мероприятие понравится людям абсолютно любого возраста и возможностей.

СДЮСШОР "Прибой" не останется в стороне от празднования Дня физкультурника. Организаторы приглашают тюменцев и гостей города проявить себя в программе аэробик-марафон на центральной сцене. Присоединиться к фитнес-упражнениям, которые профессиональные тренеры будут исполнять под задорную и энергичную музыку, смогут все желающие.

На площадке единоборств пришедшие смогут посмотреть показательные выступления боксеров и поболеть за понравившихся спортсменов. А баскетболисты "Прибоя" примут участие в турнире "Оранжевый мяч".

Праздник обещает быть очень насыщенным на события, приходите на площадь 400-летия Тюмени всей семьей!