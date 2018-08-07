Альберт Суфианов: международная конференция объединила разные направления эндоскопической нейрохирургии

Международная конференция по эндоскопической хирургии ACNS (Asian Congress of Neurological Surgeons) Endoscopic cadaver and live surgery seminar прошла в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии с 3 по 5 августа. Участники, среди которых были врачи и студенты медицинских вузов, получили уникальную возможность пройти обучение у ведущих экспертов из Японии, Индии, Кувейта, Непала, Южной Кореи и России, сообщили в пресс-службе ФЦН.

"Мы стали уделять большое внимание молодым специалистам, патронаж над будущими профессионалами уже со студенчества. Первым значимым событием в этом направлении стала международная олимпиада по нейрохирургии, которая прошла в Тюмени в начале этого года. Теперь все больше студентов принимают участие в наших курсах, и это большой задел для нейрохирургии будущего", — отметил на церемонии награждения участников конференции главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Первый день конференции был посвящен теоретическому освоению современных возможностей в разных направлениях эндоскопической хирургии, включая спинальную нейрохирургию и хирургию головного мозга. От теории к практике участники перешли во второй день курса. Мастер-классы были организованы на базе областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Малоинвазивная хирургия — приоритетное направление деятельности Федерального центра нейрохирургии и развития медицины в целом. Современные методы, которые разрабатываются и активно внедряются в центре, позволяют проводить сложные операции через микропроколы, минимально воздействуя на здоровые ткани, сократить срок пребывания пациента в лечебном учреждении и увеличить его реабилитационный потенциал. Врачи ставят перед собой задачу не только вылечить недуг, но и сохранить качество жизни пациента после операции.

Подход тюменских специалистов, как в лечении пациентов, так и в организации образовательных мероприятий высоко оценили зарубежные гости, приглашенные на курс в качестве экспертов.

"Я ничего не слышал о Тюмени, даже не знал такого названия, но приехав сюда, очень удивился. Это нейрохирургический рай! Я все внимательно осмотрел, многое опробовал. Студенты, которые имеют возможность здесь обучаться — самые счастливые студенты в мире. Мне не терпится рассказать своим коллегам об этом центре. Большое спасибо, что вы его создали", — поделился впечатлениями доктор Рюхей Китаи из Японии. "Я благодарен, что меня пригласили и дали возможность выступить на этой конференции. Это мой первый визит в Россию. Больше всего меня удивило, что это государственное учреждение. В Японии таких мест нет, поэтому я даже завидую", — отметил Шигетоши Яно. "В ФЦН проделана феноменальная академическая и практическая работа. У меня есть опыт в организации подобного отделения в Бангалоре, в Индии. Поздравляю профессора Суфианова с тем, что ему удалось создать, и благодарю за гостеприимство", — сказал индийский доктор Н.К. Венкатарамана.

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Организаторами мероприятия выступили региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", Азиатский нейрохирургический конгресс и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Инициировала идею председатель Азиатского нейрохирургического конгресса Йоко Като, которая ранее посещала Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и увидела возможности, которые созданы здесь не только для лечения пациентов, но и для обучения специалистов.

"С точки зрения образовательного процесса этот центр представляет огромную ценность, потому что врачи и ординаторы могут обучаться на новейшем оборудовании, используя передовые мировые технологии", — говорила она.

По итогам образовательного курса участники получили сертификаты и поблагодарили организаторов за уникальную возможность научиться новым техникам у специалистов мирового уровня.

"Я слышала о сложнейшей внутриутробной операции, которую недавно провели тюменские врачи совместно с екатеринбургскими коллегами, меня это восхитило, я очень захотела попасть в ФЦН на этот курс. Здесь работают замечательные специалисты, это полезный опыт", — рассказала студентка Уральского государственного медицинского университета Мария Андреева. "Большое спасибо Альберту Суфианову и лекторам за замечательный курс, мы получили много полезной информации, которая пригодится в практической работе. Я увидел здесь много студентов, мне кажется, что это очень хорошо, потому что начинать заниматься нейрохирургией надо еще со студенческой поры. В дальнейшем они будут применять эти знания на практике", — отметил врач-нейрохирург из Екатеринбурга Андрей Лещинский. "Давно хотел посетить ФЦН, потому что здесь внедряются передовые технологии, проводятся сложные операции, и самое главное, чего давно не хватало в медицине — теория подтверждается практикой. Спасибо за такую уникальную возможность", — добавил ординатор, нейрохирург из Уральского государственного медицинского университета Дмитрий Никитин. "Самое важное, что дал этот курс — большие силы двигаться вперед. Наблюдая за тем, как работают старшие коллеги, получил сильный стимул развиваться, идти за ними", — сказал тюменский врач-оториноларинголог Александр Ковалев.

По словам профессора Альберта Суфианова, прошедшая конференция объединила разные направления эндоскопической нейрохирургии, в этом ее главное отличие от ранее проводившихся мастер-классов, которые были более узконаправленными.