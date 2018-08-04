В Тюмени выберут "Папу года"

39 тюменцев сражаются за звание "Папы года" в восьми номинациях. В течение полутора месяцев мужчины вместе с детьми проходят мастер-классы и выполняют конкурсные задания. Церемония награждения состоится 12 августа.

Как сообщает "Мегатюмень", участники соревнуются в офлайн номинациях за звания "Мой папа самый спортивный", "Мой папа самый творческий", "Мой папа — мастер на все руки", "Мой папа — кулинар", "Мой папа самый умный". Участвуя в мастер-классах, конкурсанты зарабатывают баллы.

В июле отцы с детьми уже научились векторной графике, сделали брелоки из фетра и сходили на открытую тренировку по тайскому боксу. В августе участников ждут мастер-классы по вокалу и приготовлению сладостей, а также викторина по астрономии и интеллектуальная игра.

Кроме этого у премии две онлайн номинации "Мой папа самый медийный" и "Мой папа самый популярный". Медийные отцы выполняют задания - снимают видео, пишут тексты и публикуют результаты под хештегом #папамедийный на страницах в социальных сетях. Самого популярного отца выбирают тюменцы в народном голосовании.



Почетное звание "Папа года" получит активный отец, который принимал участие во всех интерактивах и справился со всеми заданиями. Его имя станет известно на церемонии награждения 12 августа.



Подробно ознакомиться с мастер-классами премии, а также с образовательной программой семейного фестиваля #ПАПАТУТ можно на сайте папатут.рф или в группе во "Вконтакте".

