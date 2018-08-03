Тюменский Росреестр подвел итоги работы за первое полугодие

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области

Итоги деятельности управления Росреестра по Тюменской области за первое полугодие 2018 года подвели на заседании расширенной коллегии.

Руководитель управления Владимир Кораблёв отметил, что на территории Тюменской области за получением услуг по регистрации недвижимости обратилось 802306 заявителей. Проведена регистрация более 160 тысяч прав, сделок, ограничений прав. Рост в сравнении с первым полугодием 2017 года составил почти 10%. Совершено 67 тысяч учетных действий и 14,4 тысяч одновременных действий по учету и регистрации прав. Из Единого государственного реестра недвижимости предоставлено свыше 624 тысяч сведений. Среднее количество учетно-регистрационных действий в день — 2110.

В электронном виде принято 12799 заявлений о государственной регистрации прав. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост показателя на 8%. От общего числа заявлений, поданных в электронном виде, 48,7% составляют заявления от органов власти и местного самоуправления, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Тюменской области

В рамках реализации совместного проекта со Сбербанком в управление за 6 месяцев 2018 года поступило 4867 заявлений, что на 49,2% выше полугодового показателя 2017 года. Этот проект позволяет гражданам и бизнесу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения офиса ведомства или МФЦ подавать документы на регистрацию перехода права в электронном виде.

В июне этого зарегистрирован первый договор долевого участия в строительстве по новой системе финансирования жилищного строительства с использованием счета эскроу – специального счета условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения застройщиком определенных обязательств.

Продолжает деятельность специализированный кабинет консультирования заявителей. За 6 месяцев текущего года проконсультировано более 34 тысяч заявителей.

По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, оператором которой является Минэкономразвития, 97,62% заявителей положительно оценили деятельность управления по итогам первого полугодия 2018 года.

В первом полугодии 2018 года при организационно-методической поддержке Управления сеть спутниковых дифференциальных геодезических станций Тюменской области аттестована в соответствии с требованиями законодательства в области геодезии и картографии. Осуществлено определение координат пунктов Сети в государственной системе координат ГСК-2011 по классу точности спутниковой геодезической сети 1 класса, технический отчет о наблюдении сети помещен в Федеральный фонд пространственных данных.