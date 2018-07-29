Любителей экстрима приглашают на марафон в Сладково

Экстремальный забег с искусственными и естественными препятствиями проведут в Сладково на территории озера Власово 4 августа. Начало марафона в 9:00, принять участие могут все желающие старше 18 лет.

В этом году марафон "Путь к Победе" пройдет уже во второй раз и будет приурочен к празднованию 95-летия Сладковского района. Участникам предстоит преодолеть трассу длиной 3 км. Покорить полосу препятствий собираются не только жители Сладковского района, но также участники из Ишима, Армизона, Омутинки и Голышманово. По ожиданиям организаторов, всего ожидается более 150 марафонцев, а болеть за них съедутся около 2 500 зрителей, пишет "Мегатюмень".

"В прошлом году мы впервые провели марафон и увидели, как он понравился участникам. Наш забег объединяет людей. В этом году участники начали готовиться к забегу за месяц. Особенно важно, что мероприятие проходит не в крупном городе и доступно для сельских жителей", — отметила организатор марафона "Путь к Победе" Надежда Миронова.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо собрать команду из 6 человек и подать заявку по телефону 8-3455-52-39-84 или отправить ее на электронный адрес oksirsm@mail.ru.

Подробную информацию о проекте можно найти в группе https://vk.com/event142627220.



