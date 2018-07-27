Тюмень за день: 27 июля

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В сквере Комсомольском развернется "Город снов"

Традиционный театральный фестиваль "Сны улиц" пройдет завтра, 28 июля, в сквере Комсомольском. Помимо двух сцен,где тюменцы увидят представления от 13 коллективов из разных стран,они смогут оказаться в "Городе снов" в любой точке парка.

Дроворубный спор, плетение кос и задорные частушки ждут горожан на "Тюмени мастеровой"

Площадка "Тюмень мастеровая" на улице Дзержинского начнет работу завтра, в День города, в 12 часов. Выставка казачьего быта и оружия будет представлена на "Казачьем подворье", здесь же тюменцев научат управлять шашкой и нагайкой, а также предложат испытать себя в перетягивании каната и дроворубном спорте.

Школьники из Тюмени стали третьими на международных соревнованиях по робототехнике в Китае

На днях в городе Гуйян в Китае завершились XVIII соревнования World Adolescent Robot Contest. На них успешно выступили учащиеся областной физико-математической школы Тюмени Валерий Рагулин и Александр Решетников.

Воспитанницы "Пионера" сняли клип в честь дня рождения Тюмени

Воспитанницы студии эстрадного вокала "Дебют" дворца творчества и спорта "Пионер" сняли музыкальный клип, посвященный Дню города Тюмени. Девочки представляют трио "Смайл", а изюминкой музыкального подарка стала тема дружбы.

Тюменцы могут отпраздновать День города в музеях

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова подготовил увлекательную программу ко Дню города. Программа "Мое достояние" реализуется на базе всех тюменских музеев в последние выходные июля.