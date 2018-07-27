Дроворубный спор, плетение кос и задорные частушки ждут горожан на "Тюмени мастеровой"

Площадка "Тюмень мастеровая" на улице Дзержинского начнет работу завтра, в День города, в 12 часов.
Выставка казачьего быта и оружия будет представлена на "Казачьем подворье", здесь же тюменцев научат управлять шашкой и нагайкой, а также предложат испытать себя в перетягивании каната и дроворубном спорте.
На русском подворье "Завалинка" посетители окунутся в русский народный быт: заплетут косу и сплетут венок, поучаствуют в хороводных играх и забавах, мастер-классах по игре на ложках, изготовлению кукол-оберегов, росписи деревянных игрушек и исполнят задорную частушку. Тюменцам предложат сфотографироваться со старинной прялкой у печки в русской избе, у русского окошка, у самовара.
В "Кузнице" пройдут мастер-классы по изготовлению кованых изделий. Рядом с кузницей расположится площадка "Монетный двор", где будет установлено оборудование для чеканки сувенирных монет с логотипом Дня города. Для подкрепления сил тюменцев предусмотрена работа харчевни и Хлебный базар.
В хлеве можно будет покормить домашних животных, погладить кролика, в импровизированной бане любители смогут попариться березовыми вениками, у русской печи выпить чая, а также отдохнуть у стога с сеном.
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