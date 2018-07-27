Школьники из Тюмени стали третьими на международных соревнованиях по робототехнике в Китае

На днях в городе Гуйян в Китае завершились XVIII соревнования World Adolescent Robot Contest. На них успешно выступили учащиеся областной физико-математической школы Тюмени Валерий Рагулин и Александр Решетников.

"Всего было три соревновательных дня. В первый день было сложно говорить об уровне подготовленности команд, так как по факту это был день отладки. Во второй день выявились лидеры сразу после первой попытки: на первом месте — команда из Екатеринбурга, за ними Малайзия, Китай и мы. Такая раскладка сохранилась до последнего, финального дня. Третий день стал решающим для всех. По результатам соревнований мы заняли третье место в основной средней категории", — рассказали ребята.

В состав сборной России вошло четыре команды из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Сборная показала хороший результат, заняв первое место в основной младшей категории, третье и пятое места в основной средней и третье место в творческой младшей.

Теперь участники будут готовиться к World Robot Olympiad, финальный этап которой пройдет в Таиланде. Отбор команд в сборную России состоится на федеральных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут с 20 по 26 августа в городе Иннополисе, сообщили в департаменте образования Тюменской области.

Тюменец Валерий Рагулин в 2016 году стал финалистом международных соревнований в Индии, а в 2017 вошел в пятерку лучших робототехников на состязаниях аналогичного уровня в Коста-Рике.