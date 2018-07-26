Автобусы пойдут в обход перекрытого участка на улице Широтной

В Тюмени в ближайшие дни общественный транспорт будет объезжать улицу Широтную в районе перекрытия — от улицы Пермякова до улицы Олимпийской. С 21 часа 27 июля до 6 часов 30 июля движение автобусов будет осуществляться по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы, Олимпийской, Прокопия Артамонова, Пермякова. Напомним, что в этом районе пройдет реконструкция тепловых сетей.

На время перекрытия общественный транспорт будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.