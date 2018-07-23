В фотостудии "Семейный архив" создают качественные снимки в уникальной обстановке

Фотостудия "Семейный архив" предлагает тюменцам тематические фотосессии в трех различных локациях. Уникальное арт-пространство и вдохновляющая атмосфера помогают получить самые качественные и красивые фотографии.

Профессиональная фотостудия "Семейный архив" (ул. Первомайская, 52/1) оказывает широкий спектр услуг. Три просторных помещения расположены на 250 кв.м. Здесь можно организовать любое мероприятие: выставки, мастер-классы и многое другое. Есть мультимедийный HD-проектор. Организаторы заботятся о том, чтобы всегда был горячий чай и кофе.

В старинном кирпичном здании 1912 года клиентам предложат залы "Воздух", "Декор" и "Англия". Конечно, многим понравятся тематические фотосессии на любой вкус: портретная съемка, love-story, семейные и свадебные фотосессии, фотодень для беременных. Каждый сможет выбрать тематику, локацию и стиль по своему желанию.

Цены при этом вполне приемлемые. Так, например, один час семейной фотосессии обойдется в 6000 рублей. При этом участники получат все фото в цветокоррекции, до 30 фото в ретуши и скидку 30% на печать фотографий.

Посмотреть фото локаций, узнать точные цены и заказать фотосессию можно на официальном сайте: http://www.familyarchive72.ru/.