В Тюмени на улице Новоселов на две недели ограничили движение

В областном центре на улице Новоселов в районе дома № 2б с 23 июля по 7 августа ограничено движение транспорта. Там ведутся аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Пути объезда: ул. К. Маркса, ул. Федерации, ул. Куйбышева, ул. Декабристов.
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