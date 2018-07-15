Тюменцев приглашают на вечеринку в стиле 80-х

Грандиозная семейная вечеринка пройдет в мультицентре "Моя территория" 20 июля. Любой горожанин старше 14 лет сможет прочувствовать атмосферу таких далеких 80-ых.

Стилизованный вечер планируется провести в интерактивно-конкурсном формате. Во время работы тематических площадок участники послушают музыку 80-х годов, поиграют в настольный футбол и гигантский тетрис-лего, попрыгают через "резиночку".

Для памятных фото подготовят стильную фотозону. Помимо программы за приятной беседой участники насладятся ароматными напитками со сладкими лакомствами, сообщают "Аргументы и Факты Западная Сибирь".

По словам организаторов, на семейной вечеринке можно будет не только в дружеской обстановке провести время со своими близкими, но и завести новые знакомства.

Кстати, за участие в конкурсах гостям полагается внутренняя валюта – копейки, которые можно будет обменять на тематические призы.

В завершение вечеринки для участников состоится дискотека под музыку 80-х. Начало в 19:00. Вход свободный.