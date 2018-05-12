Проведение конференций в отеле Vostok: гастрономические и технические возможности

Провести мероприятие любого уровня и масштаба в своих стенах предлагает отель Vostok. В отеле представлены прекрасные гастрономические и технические возможности, а также располагаются четыре конференц-зала и переговорные комнаты.

Организаторов и гостей мероприятий порадует техническая оснащенность специальных помещений для проведения конференций, встреч, мастер-классов, обучения и иных событий. Конференц-залы и переговорные комнаты, в зависимости от своего функционала, оборудованы плазменными панелями, многофункциональным оборудованием с инновационными технологиями, а также звукоизоляционными перегородками и системой кондиционирования.

Ресторация отеля, в свою очередь, порадует своим разнообразием услуг для клиентов. Персонал ресторации организует деловой завтрак, банкеты, фуршеты и другие персональные заказы. К услугам гостей - профессиональный сервис и первоклассная кухня, а также разнообразное меню.

Отличительные черты сервиса ресторации - это внимательное отношение и индивидуальный подход к каждому клиенту, смелые идеи и безупречное воплощение, возможность шоу-подачи блюда. При таком подходе ваше мероприятие гарантированно запомнится всем гостям.

Уточнить подробности и заказать организацию мероприятия можно по телефонам +7 (929) 269-71-06 и +7 (3452) 686-100.