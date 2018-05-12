Тюменских кванторианцев ознакомили с экспозицией музея "Эхо войны"

Воспитанники тюменского детского технопарка "Кванториум" в канун Дня Победы побывали в передвижном музее Великой Отечественной войны "Эхо войны". На выставке представлены экспонаты, найденные поисковиками Тюменской области в местах военных действий, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Уникальную музейную экспозицию удалось собрать тюменским поисковикам из предметов, найденных в экспедициях на территории Новгородской, Тверской и Ленинградской областей. В экспозиции музея более 300 экспонатов. За год работы музея истории поискового движения Тюменской области экскурсии посетило более 500 человек. Продолжает работу передвижной музей "Эхо войны". Для 9000 жителей города в 2017 году было проведено более 300 уроков памяти.

Заместитель руководителя технопарка "Кванториум" по работе с федеральной сетью и внешними партнерами Юлия Узлова рассказала, что экскурсия для кванторианцев и всех желающих в музей Великой Отечественной войны "Эхо войны" организована в рамках общефедеральной тематической недели истории.

"Мы хотим, чтобы современные школьники смогли глубже понять значение Дня Победы и праздника, который отмечает страна 9 мая", - отметила Юлия Узлова.

Экскурсию для ребят провела специалист областного поискового центра Светлана Власова, рассказала о предметах быта и личных вещах солдат того времени. Гостям показали видео "Кто для тебя супергерой?" и напомнили, как важно не забывать тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за нашу Родину на передовой и работал в тылу на благо всей страны.

9 мая воспитанники "Кванториума" приняли участие во Всероссийской акции "Письма Победы". Они написали душевные и трепетные письма на праздничных бланках, которые будут переданы ветеранам.