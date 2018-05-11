"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на премьеру спектакля "Поместье ворона"

Розыгрыш билетов на премьеру спектакля "Поместье ворона" от молодежного театра "Ангажемент" проводит среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Победитель, который получит пригласительный на две персоны, будет выбран генератором случайных чисел 18 мая 2018 года в 13:00.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо быть подписчиком группы и сделать репост записи о конкурсе с комментарием к себе на страницу.

Спектакль "Поместье Ворона" — мистический детектив и одновременно черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт, где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Вас будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным…

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

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