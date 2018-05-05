В Тюмени назвали лучшего игрока в настольный футбол

Крупнейший любительский турнир по настольному футболу среди участников старше 18 лет состоялся в Тюмени 29 апреля. Соревнования собрали 48 игроков, первое место занял Равиль Гиззатуллин, он получил в награду кубок чемпиона и приз – сертификат на 5 000 рублей от тюменского ресторанного холдинга.

Игры приурочили к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Участие в турнире приняли 48 игроков. Судили игры Александр Лукинских и Дмитрий Поздняков. За происходящим можно было следить по интернет-трансляции.

Во время турнира все желающие могли сделать и распечатать фотографии с игр на insta-принтере под хэштегом #кикертюмень, все желающие могли сделать фотографии в тематической фотозоне с болельщицами.

