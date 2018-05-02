Самой старой мусульманской святыне Тюменской области исполнится 130 лет

Самой старой и красивой мусульманской святыне Тюменской области – ансамблю Большой мечети в селе Ембаево – в этом году исполняется 130 лет. Основатель купец Нигматулла Хаджи Сейдуков-Кармышаков стремился создать архитектурный комплекс одним из лучших, не жалея времени и средств.

В музее села Ембаево в одной из стеклянных витрин сейчас выставлены две металлические пластины. На одной – круг с изображением полустёртой головы лошади и надписью по кругу "Лысьвенский горный округ. Графа П.П.Шувалова". На другой – "Высшая награда и золотая медаль", а внутри круга сказано: "Всемирная Парижская выставка. 1900". Также виднеется стёршееся от времени изображение женщины с факелом. Эти пластины передал музею житель села Тураево Тюменского района Фаис Губайдуллин в 1985 году. Они были обнаружены при ремонте крыши Большой мечети Нигматуллы Хаджи.

Благодаря этим находкам сделан вывод, что первоначально крыша Большой мечети была покрыта уникальным, дорогим листовым железом, изготовленным в городе Лысьва. В XIX веке граф Павел Петрович Шувалов – последний владелец Лысьвенского горного округа в долине реки Лысьва в качестве клейма использовал родовой герб – "Единорог".

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже взыскательные европейские судьи отметили лужёное и оцинкованное железо и жесть из Лысьвы большим призом и золотой медалью. Именно с этого времени на листах лысьвинского металла рядом с круглой фирменной печатью – пришедшим с фамильного герба Шуваловых мифическим единорогом – появилось изображение награды из Парижа. В 1900 году на Лысьвинском заводе было прокатано 600 тыс. пудов кровельного железа.

По некоторым сведениям, железом, произведённым Лысьвинским заводом графа Шувалова, покрыты крыши здания Британского парламента и собор Парижской Богоматери, пишет "АиФ в Западной Сибири".