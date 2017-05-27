В Тюменской области отреставрируют 10 мечетей

В Тюменской области до конца года планируется отреставрировать 10 мечетей, а в 2018 году откроется новая мечеть в селе Тукуз Вагайского района.

Как рассказал председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, за последние два года уже удалось отремонтировать 11 культовых сооружений. Поддержку оказывает правительство региона.

Зиннат Садыков также отметил, что с 2014 года в области провели более 60 общественно значимых мероприятий, направленных на возрождение и сохранение историко-культурного наследия и духовных ценностей народов, проживающих на территории тюменского региона. Проводится системная работа по изучению традиционного ислама в мечетях Тюменской области в противовес экстремизму и нетерпимости. На базе ТюмГУ сформирована постоянная образовательная площадка по повышению квалификации имамов. Кроме того, разработан и запущен исламский информационно-просветительский портал "Аль-хакк" ("Истина"), пишет "Вcлух.ру".